Picone positivo, salta la conduzione a Striscia la Notizia

L'attore del duo comico siciliano è in attesa del risultato del test molecolare e si trova in isolamento domiciliare

Dopo Antonio Ricci, un altro caso di positività a 'Striscia la Notizia' (anche se ancora sospetto). Valentino Picone è risultato positivo a un test sierologico rapido e ora deve attendere il responso di un test molecolare. L'attore del duo comico siciliano - in queste settimane dietro al bancone del tg satirico di Canale 5 - è in isolamento domiciliare in via precauzionale.

Per questo ieri sera non era in conduzione a Striscia e non ci sarà qualora il risultato confermasse la positività al coronavirus. Il suo partner di sempre, Salvo Ficarra, è affiancato dal cabarettista Cristiano Militello, volto noto del programma per la rubrica 'Striscia lo striscione'. A diffondere la notizia è stata la storica trasmissione di Ricci su Instagram. Tanti i messaggi di affetto per Picone da parte del pubblico, che spera di rivederlo presto accanto a Ficarra.