Palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi ride di Barbara D'Urso davanti a tutti

La notizia circolava da giorni, lanciata dai giornalisti presenti il 29 giugno alla presentazione dei Palinsesti Mediaset. Ora c'è il video. Nello speciale andato in onda ieri sera su Canale 5 - una sorta di best of della serata di Milano - non è stata tagliata la battuta di Pio e Amedeo su Barbara D'Urso che ha fatto scompisciare Piersilvio Berlusconi.

ul palco accanto all'irriverente duo comico - che nella prossima stagione torna con Emigratis e Felicissima Sera - l'amministratore delegato Mediaset si è lasciato coinvolgere dal clima beffardo, mettendo da parte per un attimo l'aplomb del suo ruolo. "Il Covid ha portato anche cose belle" ha detto Amedeo, servendo sul piatto d'argento la battuta: "Prima del Covid c'erano 13 programmi di Barbara D'Urso, oggi...". A quel punto ha proseguito Berlusconi, facendo il numero uno con la mano, mentre scrollava le spalle, per poi scoppiare a ridere. Amedeo ha aggiunto: "Di pomeriggio, quando la gente si fa la mezzoretta, distrattamente".

Il demansionamento di Barbara D'Urso, finora messo sotto al tappeto in casa Mediaset, è stato così sdoganato tra grasse risate. Forse non proprio quelle che si aspettava la conduttrice, per anni volto di punta dell'azienda. Sicuramente arrivate dalla persona sbagliata.

I rapporti tra Barbara D'Urso e Piersivlio Berlusconi

La chiusura dei programmi di Barbara D'Urso è stata una chiara volontà di Piersilvio Berlusconi per "cambiare direzione all'infotainment". Decisione accolta senza dissenso da parte della conduttrice (almeno pubblicamente), che qualche mese fa ha dichiarato a tal proposito: "Ho parlato a lungo con Pier Silvio Berlusconi, mi ha spiegato il suo punto di vista e lo condivido totalmente. Col Covid, la realtà che ho sempre raccontato facendo informazione si è talmente intrisa anche di tragedia, che è sempre più difficile voltare pagina su argomenti leggeri. Mi ha detto: ho bisogno che delle cento anime che hai ne tiri fuori due, una per l'informazione e una per il puro intrattenimento". Barbara D'Urso ha sempre smentito le voci su presunte tensioni con l'ad Mediaset.