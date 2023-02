Pier Silvio Berlusconi ricorda Maurizio Costanzo insieme a Silvia Toffanin: "Prima di tutto era un amico"

Una puntata interamente dedicata a Maurizio Costanzo quella di Verissimo in onda oggi, domenica 26 febbraio 2023. Una raccolta di interviste incentrate sul ricordo del grande conduttore che della tv tutta e di Canale 5 soprattutto è stato maestro e assoluto protagonista, si sono avvicendate nel talk condotto da Silvia Toffanin. Paola Barale, Lorella Cuccarini, Alfonso Signorini, Enrico Papi, Laura Freddi, Demo Morselli, Orietta Berti sono stati i personaggi dello spettacolo che hanno raccontato l'importanza che l'uomo e il professionista celebrato in questi giorni ha avuto nelle loro vite, professionali e anche private. Toccante il contributo di Enzo Iacchetti che non ha nascosto le lacrime ripercorrendo gli aneddoti legati a Maurizio e altrettanto lo è stato quello di Pier Silvio Berlusconi, ad di Mediaset, che durante il dialogo con la conduttrice, nonché compagna di vita, ha confidato l'emozione di un legame iniziato quando era giovanissimo.

L'intervista di Silvia Toffanin a Pier Silvio Berlusconi

"Sono profondamente legato a Maurizio per motivi professionali. Tutta Mediaset gli è grata, lui ha innovato e cambiato la storia della tv italiana", ha esordito Pier Silvio Berlusconi: "Penso a Maria De Filippi e a tutta la famiglia a cui mando un abbraccio fortissimo". Il suo ricordo personale è legato a quando, giovanissimo, frequentava dei corsi di comunicazione di cui lui era coordinatore: "Gli insegnamenti più grandi arrivavano quando andavamo a mangiare e i suoi commenti ironici e seri erano perle di saggezza e intelligenza. Era speciale, aveva un entusiasmo tutto suo, un lavoratore instancabile che entrava in sintonia con le persone".

"Era prima di tutto un amico. Si percepiva la sua sincerità. È importante dire quanto Maurizio abbia fatto per la nostra azienda" ha concluso Berlusconi, molto apprezzato dai telespettatori che sui social hanno colto l'autenticità della sua testimonianza, straordinaria per un racconto personale che è stato anche l'occasione di vedere per la prima volta Silvia Toffanin intervistare il suo compagno, padre dei suoi due figli.

Momento storico. Silvia intervista suo marito come se fosse un perfetto sconosciuto. Bellissimo#Verissimo pic.twitter.com/IrXBpg3whg — Marco Marfella (ilMenestrelloh) (@ilMenestrelloh) February 26, 2023

Di seguito l'intervista di Silvia Toffanin a Pier Silvio Berlusconi