Pier Silvio Berlusconi scrive a Maurizio Costanzo dopo l’amaro sfogo: "Orgogliosi di averlo ancora in squadra"

Le dichiarazioni dell'ad di Mediaset per il giornalista che di recente ha palesato una certa amarezza per la poca considerazione ricevuta

Pier Silvio Berlusconi mette nero su bianco la stima e l’affetto per Maurizio Costanzo con una lettera volta a chiarire ogni malinteso. La questione era nata in seguito alle parole del giornalista, esaustive di una certa amarezza provata per non essere stato considerato dall’ad di Mediaset durante la presentazione dei palinsesti Mediaset dello scorso 1° luglio. “Ho avuto l’impressione di aver interrotto il programma (il Maurizio Costanzo Show, ndr) perché alla presentazione dei palinsesti di Mediaset non è stato neanche nominato. Mi dispiace perché in autunno festeggerò il quarantesimo anno” la dichiarazione di Costanzo che ha anche ricordato a Pier Silvio che dei volti storici di Canale 5 lui è l’unico superstite: “Furono cinque le persone a essere chiamate: Mike Bongiorno, Corrado, Sandra Mondaini e Raimondo Vianello e io. Sono l’unico vivente, un po’ di rispetto, no?”.

L’amarezza del conduttore ha trovato adesso la reazione di Berlusconi che, a distanza di qualche settimana, ha pubblicato su Tv Sorrisi e Canzoni una lettera volta a ribadire l’importanza che la figura di Costanzo ricopre nell’azienda e anche nella sua personale formazione.

La lettera di Pier Silvio Berlusconi a Maurizio Costanzo

Nella missiva che esordisce con un “Caro Maurizio” Pier Silvio Berlusconi non solo ha ribadito che il Costanzo Show è confermato in autunno su Canale 5, ma ha anche sottolineato che il programma sarà celebrato come merita per il traguardo della 40esima stagione.

“Affetto, stima e riconoscenza. Sono questi i sentimenti che ho sempre nutrito per Costanzo fin dagli Anni 90, quando Maurizio fu uno dei miei primi punti di riferimento professionali nel mondo della tv”, ha affermato l’ad: “E anche oggi che il grande giornalista ha superato gli ottant’anni, Mediaset e io siamo orgogliosi di averlo ancora in squadra e di poter festeggiare nella prossima stagione su Canale 5 la 40esima edizione del Maurizio Costanzo Show. Un’occasione in cui sarò felice di celebrare non solo una delle figure più rilevanti della tv italiana ma soprattutto un caro amico”.