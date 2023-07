Pier Silvio Berlusconi scende in politica? La sua risposta dice tutto

Dal padre Silvio, Pier Silvio Berlusconi ha ereditato il timone di Mediaset, azienda fondata ormai trent'anni fa a Milano. Ma l'attuale amministratore delegato ha intenzione di scendere anche in politica, esattamente come fece il papà nel 1994? Pier Silvio dice no, e lo fa con estrema convinzione, in occasione della presentazione dei palinsesti televisivi della prossima stagione: "Assolutamente no", risponde a domanda diretta nel corso dell'evento, che si è svolto ieri sera negli studi di Cologno Monzese "Non riterrei giusto scendere in politica per quello che è successo (la morte del padre, scomparso a giugno, ndr)". Poi alcune impressioni sulla premier Giorgia Meloni.

Perché escludere quest'ipotesi? "La prima questione", spiega lui, "È del tutto personale. La politica è mestiere serio. Il secondo motivo è che, se anche fosse, non credo sia giusto lasciare cose a metà: oggi Mediaset sta attraversando una profondissima crescita. Per la prima volta dopo tanti anni c'è un governo votato dagli elettori che sta facendo del suo meglio. Credo che Forza Italia debba e possa mantenere stabilità al governo. E la cosa più importante a oggi è che in Italia ci sia un governo segnato dalla stabilità. Il lavoro è stato interrotto troppo volte".

Qual è invece la sua opinione sull'operato della premier Giorgia Meloni? "Ho un buon rapporto con lei", conclude. "Perché la conosco da molti anni. È una persona che stimo, giovane e decisa. Ho stima personale per il nostro premier".