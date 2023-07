Pier Silvio racconta per la prima volta la telefonata del papà, durante l'ultimo ricovero: "Era pazzo del Volo"

Tra gli ospiti della serata evento di ieri, durante la quale sono stati presentati alla stampa i nuovi palinsesti televisivi della prossima stagione Mediaset, c'era anche Il Volo. Una presenza non casuale, quella del trio di tenori, dovuta anche al sodalizio artistico che i cantanti stanno instaurando con l'azienda, tra concerti evento e collaborazione. Ma non solo. Proprio al termine della loro esibizione negli studi di Cologno Monzese, location in cui ieri si è svolta la serata, Pier Silvio Berlusconi ha voluto raccontare un toccante aneddoto in merito all'apprezzamento che papà Silvio, scomparso a giugno, nutriva nei confronti di questi giovani artisti.

Mentre infatti Berlusconi era ricoverato per l'ultima volta all'ospedale San Raffaele di Milano, a metà giugno, Il Volo andava in onda su Canale 5 con una serata intitolata "Il volo - Tutti per Uno". In quelle ore, Piersilvio ha ricevuto una telefonata dal papà, che voleva complimentarsi per la trasmissione: "Mi ha detto 'Ma quanto sono bravi questi ragazzi' e si è raccomandato di tenerceli stretti". L'amministratore delegato si commuove. E i ragazzi prendono la parola: "Ci aveva anche invitato a casa sua dicendo 'modestamente a casa mia si mangia molto bene', poi però non abbiamo fatto in tempo". Applausi in sala. La certezza è che Il Volo tornerà nella prossima stagione tv con due serate musicali, questo l'annuncio fatto ieri.