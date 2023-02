Pier Silvio Berlusconi commenta l'addio di Teo Mammucari alle Iene

Le sue perplessità sull'intervento del presidente ucraino Zelensky durante la finale di Sanremo, ma non solo: nell'evento dedicato al digitale e al futuro della tv a Cologno Monzese, Pier Silvio Berlusconi ha anche commentato uno degli episodi di casa Mediaset tra più discussi degli ultimi tempi, ovvero l'addio di Teo Mammucari a Le Iene.

Com'è noto, i rapporti tra il programma di Italia1 e il conduttore si sono ufficialmente interrotti con una nota diramata a qualche giorno dall'assenza improvvisa dello stesso Mammucari. "Come previsto e in accordo con Mediaset, Teo Mammucari, dopo 12 mesi esatti alla guida delle Iene con Belen Rodriguez, si dedicherà a nuove esperienze televisive con Italia1" annunciava il comunicato che però non ha convinto molti, più propensi a credere alle indiscrezioni su una presunta "lite clamorosa" scoppiata tra lo stesso showman e l'autore Davide Parenti.

La questione è stata argomento di una domanda per l'ad di Mediaset che sulla vicenda ha assicurato di non sapere più di quanto già da tempo era concordato: "Tra Teo Mammucari e Davide Parenti non ho più la pallida idea di cosa è successo. La cosa non ci ha sconvolto, era già previsto che Mammucari lasciasse Le Iene in questa stagione. Il suo contratto veniva portato avanti di puntata in puntata", ha affermato Pier Silvio Berlusconi. Sul nuovo conduttore Max Angioni che ha preso il posto di Teo Mammucari a Le Iene accanto a Belen Rodriguez, il dirigente ha speso ottime considerazioni, certo che l'ex concorrente di LOL-Chi ride sia un comico giovane e preparato su cui punta moltissimo.