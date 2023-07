"Avanti insieme. Grazie, Pier Silvio". Il video dei dipendenti Mediaset, durante i palinsesti: lui si commuove

A metà giugno, subito dopo i funerali del padre Silvio, Pier Silvio Berlusconi si è recato negli studi Mediaset di Cologno Monzese per portare la sua vicinanza ai dipendenti dell'azienda fondata dall'ex premier e per ricevere un caloroso abbraccio di supporto. Oggi, ovvero quindici giorni dopo, sono gli stessi lavoratori del Biscione che hanno voluto omaggiare l'amministratore delegato attraverso un video confezionato ad hoc e mostratogli in occasione della presentazione dei nuovi palinsesti autunno inverno 2023.

Si è svolto ieri sera l'evento di presentazione alla stampa della nuova stagione televisiva in arrivo. Sul palco, a condurre la serata, Gerry Scotti, forte dei quarant'anni di carriera alle spalle e volto di punta della rete. "Dopo un evento che ci ha trafitto il cuore, che ha trafitto il cuore l'azienda, ho personalmente apprezzato che tu abbia tenuto fede a tutti gli impegni", ha dichiarato Scotti in apertura, guardando negli occhi l'ad, seduto in prima fila. "Tu sei venuto qui a parlare con tutti i tuoi dipendenti e ci hai definiti famiglia. Dal cuore di tutta Mediaset ti mostriamo queste immagini". Nella clip le immagini di Pier Silvio si mischiano a quelle del padre, in una sorta di passaggio di testimone. Al termine del video lui, commosso, prova a ricomporsi. Poi sale sul palco per abbracciare Gerry e dà un bacio al cielo: "Papà, ti amo", dice. Infine uno sguardo alla platea, dove sono presenti molti dipendenti Mediaset e in particolare i giovani di Publitalia: "Adesso facciamo clic, torniamo a lavorare come abbiamo sempre fatto".