Piera Maggio diffida 'Quarto Grado': "Frasi offensive e senza contegno. Uno scempio per noi vittime"

La mamma di Denise Pipitone intima al programma di Rete 4 di non trattare più il caso di sua figlia dopo le dichiarazioni di Carmelo Abbate nella puntata di venerdì

Piera Maggio diffida 'Quarto Grado' dopo le dichiarazioni di Carmelo Abbate nella puntata di venerdì scorso. Il giornalista, spesso ospite del programma di Rete 4 e sostenitore dell'innocenza di Jessica Pulizzi e Anna Corona, ha difeso ancora una volta la figlia di Pietro Pulizzi, sostenendo che la sua rabbia, 17 anni fa, era più che comprensibile considerando che aveva appena scoperto la relazione extraconiugale del padre: "Scusate un attimo, cosa doveva pensare Jessica, vedendo il padre imboscato con un'altra donna? - ha detto - Il paese mormora, lui giura di non avere un'amante, ma questa donna resta incinta. Jessica cosa doveva pensare della donna che viene indicata che le ha rubato il padre? Stiamo parlando di una ragazzina, cosa può provare?".

Affermazioni che hanno mandato su tutte le furie Piera Maggio. La mamma di Denise, che accusa Abbate di averle dato della "frivola", ha prima mandato un messaggio su WhatsApp a Gianluigi Nuzzi (pubblicato sui social), in cui denuncia il comportamento scorretto del suo ospite, e adesso annuncia una diffida nei confronti del programma: "Si diffida Quarto Grado a non trattare più il caso di mia figlia - si legge nel post su Facebook - né a citare il mio nome o quello di mia figlia a causa delle continue, reiterate frasi offensive nei miei confronti affermate con veemenza inopportuna, senza contegno, da parte di Carmelo Abbate e senza nessuna presa di distanza da parte di Nuzzi, dimostrando al contrario un plateale atteggiamento di parte e non certamente garantista. Ci si riserva di querelare il programma e gli autori che consentono questo scempio delle vittime di un reato".

Il post di Piera Maggio

La replica di Carmelo Abbate

Alle accuse di Piera Maggio, Carmelo Abbate aveva già risposto all'indomani della puntata: "Mi sfugge il passaggio dove avrei definito 'frivola' la signora Piera maggio - scrive su Twitter, condividendo il video del suo intervento a Quarto Grado - mi sfugge dove avrei 'denigrato', 'giudicato' o pronunciato qualsiasi tipo di offesa all'indirizzo della signora Piera Maggio. Ho riportato quanto scritto in sentenza".