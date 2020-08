Pierluigi Diaco: “Se tornerò in onda? Non posso dirlo, deve essere un direttore di rete a deciderlo”

Il programma di Rai Uno ‘Io e te’ è stato sospeso per un caso di positività al Covid-19 all’interno della squadra di lavoro. Delle ultime ore è la notizia della negatività al virus del suo conduttore Pierluigi Diaco che, proprio per spiegare la situazione in cui malgrado si è trovato coinvolto, si è collegato con la trasmissione ‘La vita in diretta estate’ andata in onda al suo posto oggi lunedì 31 agosto.

“Una delle nostre più strette collaboratrici che lavora nel cast di Io e te ci ha comunicato di essere purtroppo risultata positiva al coronavirus e quindi immediatamente è scattato il protocollo Rai per mettere in sicurezza il gruppo di lavoro”, ha raccontato Diaco nel dialogo con Andrea Delogu e Marcello Masi: “Il mio pensiero va alla collega, so che in queste ore si sta procedendo ad un nuovo tampone per avere sicurezza assoluta. Sta bene, non ha sintomi. (…) Sua figlia è stata allontanata, sta dai nonni, io la chiamo ogni due ore, tengo moltissimo al suo stato di salute e alla sua serenità di mamma”.

Diaco torna in onda in Rai? “Deve essere un direttore di rete a deciderlo”

Da calendario, la conclusione naturale del programma ‘Io e te’ è fissata al 4 settembre, ma, vista la straordinarietà della situazione, Pierluigi Diaco ha ammesso di non essere certo che possa tornare in onda: “È possibile che questo saluto che sto facendo ai telespettatori sia anche l'ultima occasione di rivolgermi al pubblico”, ha commentato lui, mentre Andrea Delogu si è detta speranzosa sulla possibilità di un suo ritorno in Rai. “Tu, Pierluigi, sei un volto Rai molto amato e quindi, se capita che questa settimana per sicurezza tu non possa tornare in onda, sicuramente noi ti vedremo in onda in Rai con un tuo programma. Rassicuraci…”, ha affermato la conduttrice; pronta la replica di Diaco: “Ti ringrazio molto, ma questo deve deciderlo un direttore di rete”, ha aggiunto per poi soffermarsi sulla sua esperienza al timone di un programma “condotto con grande passione, con grandissimo amore, con grandissimo rispetto per i telespettatori di Rai1”.

“Come tutte le persone che fanno questo mestiere, anche io ho il mio carattere, ho le mie spigolature, ma le persone che con me hanno condiviso questa esperienza, possono testimoniare la grande passione che ci abbiamo messo”, ha detto ancora: “Mi spiace per questo brutto scherzo del destino….”.