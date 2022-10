Diaco gli dà la linea (ma sfora), Milo Infante lo attacca in diretta: il video

La tv è fatta di scalette che devono spaccare il minuto. Pena la perdita del ritmo e lo sconfinamento di una trasmissione nella fascia oraria destinata a qualcun altro. E' quanto accaduto oggi al programma Ore 14 condotto da Milo Infante, che è cominciato con ben 14 minuti di ritardo, ovvero alle 14.14. Colpa del ritardo accumulato da chi lo precedeva in palinsesto ed anche di Pierluigi Diaco, che proprio nei minuti precedenti occupa alcuni secondi per il lancio del suo show Bella Mà, in onda poi alle 15.15.

Colpa o mano di Diaco, la cosa certa è che Milo Infante non l'ha presa bene: "Ben ritrovati ai telespettatori che avranno avuto la pazienza di aspettarci - ha detto il presentatore - Anche oggi 14.14 potrebbe essere un titolo nuovo per la trasmissione. Ma comunque, al di là delle battute, è solo per dirvi che oggi andiamo in onda alle 14.14 e domani speriamo al nostro orario. Un ringraziamento ai telespettatori ma anche ai nostri ospiti in studio". E poi via alla trasmissione, seppur con amarezza. Sebbene insomma lo spazio concesso a Diaco sia minimo, è comunque parte fondante del ritardo. La scelta di permettere al conduttore di intervenire con un'ora di anticipo per lanciare il suo show Bella Mà in arrivo nell'ora successiva è un modo per alzare gli ascolti che finora ono stati piuttosto deludenti. Un modo per correre ai ripari, per buona pace di infante.