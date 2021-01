Domenica In, Pierluigi Diaco commosso per il papà: "Avevo 5 anni quando è morto, non ho ricordi di lui"

Mara Venier ha ospitato a 'Domenica In' Pierluigi Diaco, lontano da qualche mese dalla tv dopo le critiche incassate la scorsa estate con il programma 'Io e Te', in seguito alle quali ha cancellato anche i suoi profili social. Il conduttore dal 9 gennaio torna su Rai Due, in seconda serata, con 'Ti sento'.

"Sto bene, compatibilmente con questo periodo - ha detto Diaco - Penso che tutti siamo un po' smarriti, viviamo in un tempo sospeso ma mi ritengo un privilegiato. Continuare a lavorare nel nostro settore in un periodo in cui molti sono fermi, lo ritengo un privilegio ma anche una responsabilità". Il conduttore, poi, ha ringraziato Mara Venier, che gli è stata molto vicino nei mesi scorsi, in un momento per lui difficile dopo gli ostacoli incontrati con la sua trasmissione: "Fare un programma dopo la pandemia non è stato facile. L'attenzione nei miei confronti era alta e ci sono stati casi in cui ho incassato il colpo e la mia serenità è venuta meno. Se non avessi avuto il tuo sostegno e quello di Nicola (Carraro, ndr) sarebbe stato tutto più difficile".

Pierluigi Diaco si commuove per il papà

Dal lavoro alla famiglia. Diaco ha parlato della morte del padre e del legame fortissimo che ha con sua madre e le due sorelle: "Papà è salito in cielo quando avevo 5 anni, sono cresciuto con mia mamma e le mie sorelle. Il punto di riferimento maschile me lo sono andato a cercare nell'amore per il mio lavoro". Parlando del papà non ha trattenuto le lacrime: "Non me lo ricordo, non l'ho conosciuto. Ricordo poco di lui, attraverso qualche foto che mi ha fatto vedere mia madre. Ricordo il profumo del suo dopobarba, poi quando sono cresciuto, aprendo dei cassetti dove c'erano le sue cose, trovai un 45 giri di Sergio Endrigo. Avevo 18 anni e facevo un programma a Radio Rai, chiamai Endrigo per intervistarlo e venne ad esibirsi. Mio padre mi ha regalato questo ma anche la sua assenza - ha spiegato ancora - Attraverso l'educazione di mia madre ho rivissuto il loro amore. Mia madre non si è rifatta una vita ma l'ha dedicata totalmente a noi".

L'amore per il marito Alessio

Durante l'intervista, Diaco ha ripercorso anche il periodo del suo coming out arrivando fino al matrimonio con Alessio, celebrato nel 2017. "Per me la sessualità non è mai stata una patente di identità - ha detto - Non ho mai pensato di dover aderire ad un piacere, ho sempre pensato che la vera rivoluzione culturale fosse dare per scontato che una persona può amare chi vuole". E lui, dopo tanti fidanzamenti lampo - come ha ricordato anche Mara Venier, sua amica - ha incontrato Alessio: "La persona migliore che abbia mai conosciuto. Complice, amico, amante, sa stare di fianco, mi critica moltissimo, e poi ridiamo tanto. Io sono più serioso, lui invece ha una dose di spirito più forte di me". Un incontro che gli ha cambiato la vita: "Ho passato un'esistenza a innamorarmi e disamorarmi con grande facilità - ha raccontato - Con Alessio ho sentito il bisogno di costruire una vita insieme. La mia vita con lui è bellissima. Certamente come tutti abbiamo momenti belli e meno belli, ma ciò che tiene in piedi il rapporto è un grande rispetto reciproco. È un'alleanza".