Piero Angela nominato Cavaliere di Gran Croce dal Presidente della Repubblica: "Ora sono a posto, è l’onorificenza più importante"

Dodici le lauree honoris causa, tanti i riconoscimenti, in Italia e all’estero, che hanno confermato il valore dell’attività di divulgatore scientifico di Piero Angela, adesso nominato anche Cavaliere di Gran Croce dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

"Sono stato ricevuto con mia moglie dal presidente Mattarella, nel suo studio: è stato molto gentile, ha avuto parole di considerazione per il lavoro che ho svolto finora, e anch'io ho avuto modo esprimergli la gratitudine di tutti noi per il ruolo di punto di riferimento che ha in quest'Italia così litigiosa", ha raccontato il patriarca della divulgazione, nato a Torino 92 anni fa, ancora emozionato per l’importante incontro: " È stato molto gradevole, uno scambio piacevole. E poi tutte quelle sale, salette… Io sono un amante degli arazzi, e il Quirinale ne è pieno".

Una carriera in Rai che dura da 70 anni quella di Piero Angela, segnata da programmi, inchieste, approfondimenti e circa quaranta libri scritti, tutte tappe di un successo premiato con la medaglia d’oro della cultura italiana, il Premio Kalinga per la divulgazione scientifica attribuitogli dall'UNESCO e anche sette Telegatti di cui uno alla carriera. A loro adesso, si aggiunge l’ultimo, commentato con una certa emozione dal suo illustre destinatario che ha descritto l’onorificenza come la più importante della sua vita: "Il presidente mi ha dato tutte le insegne, nastri e medaglioni e poi anche un certificato e quindi adesso sono a posto: non posso più avere altre onorificenze, questa è davvero la più importante".

Ma Piero Angela non si ferma di certo, anzi: "Stiamo preparando la nuova serie di Superquark, che ripartirà a giugno con sette puntate, e stiamo lavorando ai nuovi appuntamenti di Superquark+ che andranno su RaiPlay" ha annunciato: "E poi ho partecipato all’ultima puntata della stagione di Ulisse con mio figlio Alberto, dedicata all’ambiente, che andrà in onda il 3 giugno".