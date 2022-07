Superquark, Piero Angela commuove: "Io come la regina Elisabetta, lavoro da 70 anni". E vince gli ascolti

Attimi di emozione ieri a Superquark quando Piero Angela, 93 anni, storico volto di Rai Uno, ha celebrato il suo traguardo professionale: i settant'anni di lavoro per il servizio pubblico. L'omaggio è arrivato al termine di un video in cui veniva raccontato il Giubileo della Regina, avvenuto un mese fa circa. "Se è vero che la regina Elisabetta ha festeggiato il suo giubileo di 70 anni - ha esordito Angela - anche noi, molto più modestamente festeggiamo 70 anni".

"Io - ha aggiunto - in particolare con il programma di oggi saranno settant'anni che lavoro ininterrottamente per la Rai, dal 1952, quando non c'era ancora la televisione". La clip, diventata presto virale in rete, è stata accolta dalla commozione dei telespettatori.

Ottimi ascolti per Superquark

Un traguardo celebrato anche dai numeri. La prima puntata della nuova stagione ha infatti vinto la serata degli ascolti tv, ottenendo 1.970.000 spettatori, pari al 14.1% di share e lasciando in seconda posizione Canale 5 con la serie tv L’Ora – Inchiostro contro piombo (978.000 spettatori pari al 7.1% di share).

La nuova stagione

E' cominciata ieri, mercoledì 6 luglio, su Rai 1 la nuova edizione di SuperQuark. Condotto da Piero Angela, lo storico programma si avvale di suo figlio Alberto come inviato speciale e di un cast di prestigiosi ospiti. In onda dal 1995, il programma divulgativo è ormai un classico della televisione italiana e va in onda il mercoledì alle 21.25, con gli appuntamenti visibili anche in streaming – in diretta e on demand – sulla piattaforma RaiPlay.