Piero Angela, l'arrivederci in onda a SuperQuark: "Non finisce qui" | Video

"Arrivederci". Ad ascoltarlo oggi suona come un malinconico presagio il saluto che Piero Angela ha scelto per congedarsi nell'ultima puntata di stagione di SuperQuark, andata in onda ieri sera su Rai1. Il giornalista, consapevole di essere gravemente malato, non solo è voluto arrivare fino in fondo, ma ha lasciato anche 16 nuove puntate che verranno trasmesse in autunno.

E' stato lui stesso ad annunciarlo: "Questa era l'ultima puntata ma SuperQuark non finisce qui perché abbiamo preparato 16 puntate che andranno nella programmazione autunnale, destinate anche alle scuole. Se c'è qualche insegnante in ascolto sappia - ha scandito - che questi programmi intitolati 'Prepararsi al futuro' saranno a disposizione per chi vorrà utilizzarli durante l'anno di scuola".

Le ultime volontà di Piero Angela

Una vera e propria missione per lui la divulgazione, che neanche la malattia è riuscita a interrompere. 'Gli ultimi ghiacci', quest'ultimo documentario andato in onda, è stato fortemente voluto da Piero Angela, come ha fatto sapere a La Repubblica il produttore Marco Visalberghi: "A luglio ci telefonò con ansia affinché lo completassimo. Non capivamo perché insistesse tanto, c'era una specie di ansia. Poi ci siamo resi conto che sentiva arrivare la fine e voleva chiuderlo prima di andarsene".