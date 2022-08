Piero Angela, la prima puntata di Quark 40 anni fa con la storica sigla / VIDEO

Lo storico programma Quark, predecessore di SuperQuark, e la spiegazione di Piero Angela sul perché abbia scelto proprio l'Aria sulla quarta corda di Bach come sigla

Piero Angela è morto nella notte tra il 12 e il 13 agosto all'età di 93 anni. 7 decenni della sua vita li ha passati nel mondo dell'informazione come giornalista, direttore di telegiornale e poi ideatore e conduttore di programmi di enorme successo. Il primo suo gioiello si chiava Quark - poi diventato SuperQuark nel 1995 con una durata maggiore, una nuova formula e la promozione in prima serata. Nel giorno della comunicazione del grande divulgatore è spontaneo pensare alla sua carriera, agli affetti che ha lasciato e anche all'enorme patrimonio culturale che ha donato a tutta l'Italia.

In molti sui social hanno ricordato il giornalista proprio condividendo il video della prima messa in onda di Quark: era il 18 marzo 1981 e il programma andò in onda nella seconda serata del mercoledì sera su Rai 1 dopo Dallas; ad introdurre la famosa sigla, di cui a breve parleremo, Maria Giovanna Elmi (annunciatrice e poi conduttrice televisiva).

La sigla di Quark e SuperQuark

Impossibile pensare a Piero Angela o a SuperQuark senza che sollazzino la mente le prime indimenticabili note della sigla del programma. Si tratta dell'Aria sulla quarta corda di Bach, ma interpretato dal gruppo The Swingle Singers gruppo musicale nato in Francia nel 1962.

A spiegare il perché di questa scelta fu lo stesso Piero Angela nella puntata andata in onda il 3 luglio 2008: "È la sigla di tutti i mie programmi. La cosa cominciò nel 1977 quando a Bruxelles vidi un concerto degli Swingle Singers, un gruppo vocale che cantava musica barocca. Comprai il loro disco ed era così bello che lo usai per un programma del 1969 e da quel momento è diventato il marchio musicale di Quark". Quella fu una puntata speciale perché il gruppo era stato invitato a partecipare al programma e quella fu la prima volta che la sigla di Quark fu cantata dal vivo dalla band che aveva rapito il cuore a Angela.

Da musicista e grande appassionato Angela intervistò poi il gruppo chiedendo informazioni sulla loro preparazione musicale e sulle scelte stilistiche.

A differenza della musica, rimasta sempre invariata, la sigla è cambiata nel corso degli anni. Nella versione del 1981 erano presenti le onde disegnate in computer grafica anni '80 da uno dei pionieri del genere, l'americano Melvin Lewis Prueitt.