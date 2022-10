Le parole di Alberto Angela per l'ultimo programma in tv del papà

L'eredità televisiva - e ovviamente culturale - che Piero Angela ha lasciato al suo pubblico non ha confini. L'indimenticabile divulgatore scientifico, scomparso ad agosto all'età di 93 anni, ha continuato a lavorare fino alla fine, nonostante le sue condizioni di salute iniziavano a peggiorare, portando a termine le sue trasmissioni e realizzando un progetto per i ragazzi a cui teneva molto. "Prepararsi al futuro" è l'ultimo programma di Angela e andrà in onda su Rai 3 a partire da oggi.

Su Twitter le parole del figlio Alberto Angela: "Inizia oggi, alle 15 su Rai3, e andrà in onda ogni venerdì per 16 puntate, "Prepararsi al futuro", l'ultimo programma ideato e scritto da Piero (come lo chiamava lui, invece che papà, ndr) e dedicato ai giovani che oggi frequentano le scuole italiane e che un giorno saranno i responsabili della società del futuro". A rispondere "presente" all'appuntamento centinaia di follower, emozionati dallo straordinario amore che Piero Angela ha messo nel suo lavoro fino all'ultimo giorno. "Un regalo prezioso per tutti noi" commenta qualcuno, aggiungendo: "Sono commossa, grazie infinite. Un abbraccio, caro Alberto. Tu e il tuo meraviglioso papà siete immensi, i vostri programmi sono sempre i più belli. Lo portiamo nel cuore per sempre".

Di questo programma Piero Angela ne aveva parlato anche nella sua lettera di addio, scritta pochi giorni prima di morire: "Malgrado una lunga malattia sono riuscito a portare a termine tutte le mie trasmissioni e i miei progetti (persino una piccola soddisfazione: un disco di jazz al pianoforte). Ma anche, sedici puntate dedicate alla scuola sui problemi dell'ambiente e dell'energia. E' stata un'avventura straordinaria, vissuta intensamente e resa possibile grazie alla collaborazione di un grande gruppo di autori, collaboratori, tecnici e scienziati. A mia volta, ho cercato di raccontare quello che ho imparato".