Piero Chiambretti: "Stravolto dalla morte di mia madre"

"Non so se tornerò in tv" aveva detto pochi mesi fa Piero Chiambretti, dopo la morte di sua madre per coronavirus e il terrore vissuto sulla sua pelle. Aveva bisogno di novità ed eccolo accontentato. Da settembre, infatti, il conduttore sarà al timone di 'Tiki Taka', trasmissione calcistica di Italia 1 condotta fino allo scorso anno da Pierluigi Pardo.

Un bel cambio di registro per lui, tifoso del Torino, ma ben lontano dall'essere un giornalista sportivo. Sfida che ha accettato con entusiasmo e anche un pizzico di curiosità: "Lavorare è una cura, una grande medicina - spiega in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni - Tiki Taka per me è una ripartenza, un ritorno per quanto possibile alla normalità. Ma la malattia ha stravolto la mia esistenza, è cambiata la scala delle mie priorità. La morte di una madre è la fine di un film".

Stroncata dal virus in pochi giorni, la signora Felicita era un pilastro per Piero Chiambretti: "Mia madre è sempre stata il mio punto di riferimento, nella vita familiare e professionale. C'era sempre lei dietro di me, era una donna intelligente, una poetessa, era speciale". Un dolore che lo ha cambiato nel profondo: "Dopo aver guardato la morte negli occhi, tutto diventa relativo. Ora non mi preoccuperei più di un flop, di una critica pesante. Mi sono rafforzato. Non so se cambierà il mio modo di fare tv: devo aspettare che si accenda la luce della telecamera. Magari sarò quello di sempre. Oppure no, ma ne uscirò comunque arricchito".