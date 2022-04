Piero Sonaglia, il toccante ricordo dopo la puntata di Amici (Video)

La terza puntata del serale di Amici ha voluto omaggiare Piero Sonaglia. Lo storico assistente di studio di Maria De Filippi nei programmi di Uomini e Donne, Tu si que vales, e anche Amici.

A fine puntata è stato mandato in onda un tributo con scritto "Ciao Piero": un mix di video che mostrano Piero a lavoro, che parla con il pubblico, che incita gli allievi di Amici. Un professionista che amava il suo lavoro e che era amato da tutti. In sottofondo le note della canzone Gli angeli di Vasco Rossi. Il video, che è stato condiviso anche su Twitter, ha oltre 10mila visualizzazioni

La morte di Piero Sonaglia

Sonaglia ha lavorato in Mediaset dall'età di 21 anni, ma è diventato famoso portando le sedie durante dating show di Canale 5, Uomini e Donne. Ovviamente faceva molto di più, ma il grande pubblico lo collegherà sempre alla frase pronunciata sempre con grande gentilezza da Maria De Filippi "Piero, aggiungi una seduta".

Sonaglia era una parte fondamente dello studio, un punto di riferimento fondamentale per Maria De Filippi che lo ha ribadito anche nel post di ricordo che ha condiviso sui canali social dei suoi programmi. "E ogni volta che sarò in studio non smetterò di cercare il tuo sguardo nella certezza che ti troverò, che mi capirai in un secondo come sempre, nella certezza che alzerai il pollice per dirmi che va tutto bene. Ti ho voluto bene, ti voglio bene e te ne vorrò sempre. Maria", ha scritto la conduttrice.