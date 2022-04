Pierpaolo Petrelli (dopo il benservito della Venier): "Sto scrivendo uno spettacolo mio"

L'esperienza a Domenica In ha lasciato il tempo che ha trovato e non è finita nel migliore dei modi, con un battibecco a distanza - mascherato da una debole ironia - con Mara Venier. Il futuro televisivo di Pierpaolo Petrelli un po' scricchiola e nonostante il successo ottenuto a Tale e Quale Show, l'influencer potrebbe restare a secco di programmi. Soprattutto, pare, in Rai.

E' ora di reinventarsi e Petrelli non perde tempo. Ospite di Facciamo finta che, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri su R101, ha parlato di progetti in cantiere: "Con alcuni amici autori sto scrivendo un piccolo spettacolo tutto mio, una sorta di one man show dove canto, recito, ballo, insomma un'ora di spettacolo. Lo stiamo preparando, è ancora un po' presto - ha fatto sapere - però spero di uscire intorno ai primi di giugno. Dovremmo essere sia a Roma che a Milano. Più che altro ho voglia di mettermi in gioco, di fare un po' di gavetta che è fondamentale, voglio provare a darmi una tara, a tararmi". Qui, il consiglio di Costanzo: "Pierpaolo dovete insistere, anche se c'è qualcosa che non va, non fa niente, insistete".

Per il momento Petrelli è entrato a far parte della squadra di un altro programma in onda su R101 e sul suo futuro non esclude la radio: "Magari potrò fare qualcosa con Giulia, perché no? Si può anche provare, perché credo c'è molta complicità nella coppia, noi ridiamo e scherziamo tanto e secondo me ci potrebbero essere dei contenuti divertenti da portare anche in radio. A me piace tantissimo fare la radio - ha concluso - era uno dei miei sogni e il fatto che lo stia realizzando per me è gratificante".