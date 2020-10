Manila Gorio: "Ho avuto una relazione con Pierpaolo Petrelli, si vergogna perché sono trans"

(Nel video Manila Gorio a 'Live - Non è la d'Urso)

Rivelazioni scottanti quelle di Manila Gorio a 'Live - Non è la d'Urso'. La conduttrice di Antenna Sud sostiene di aver avuto una relazione con Pierpaolo Petrelli, ma in studio il fratello del modello - nella Casa del Grande Fratello da tre settimane - smentisce tutto.

"Ho conosciuto Pierpaolo a gennaio di quest'anno, alla festa del fratello di un conduttore televisivo molto famoso - ha spiegato Manila - Dopo questa festa lui è stato molto carino con me, abbiamo vissuto momenti molto particolari e non ha avuto problemi a raccontarmi la sua vita. Mi ha dedicato delle canzoni. Poi ci siamo un po' persi perché ho avuto una relazione importante, ma quando ci siamo riavvicinati è partita una frequentazione molto importante". Barbara d'Urso fa poi delle domande ben precise per capire la natura del loro rapporto, e la Gorio non si tira indietro: "Stavamo insieme, abbiamo vissuto una relazione. Io l'ho rispettato perché mi ha chiesto di non fare luce su questa storia. Si vergogna di ammettere di stare con un transessuale. Mi piacerebbe incontrarlo e chiarire tutto".

Secondo la versione di Manila Gorio, la loro relazione è durata fino all'ingresso di Pierpaolo Petrelli al Gf Vip. Tesi smentita duramente dal fratello dell'ex velino, che tuona: "Io vivo con Pierpaolo e non mi ha mai parlato di te. Quella storia che hai postato su Instagram, dove lui canta, è una delle sue serate. Le fa sempre. Tu cerchi solo visibilità". A smentire la versione di Manila anche il paparazzo Maurizio Sorge, in collegamento: "Ho stima di Manila e mi è simpatica, ma ho sentito un amico in comune e mi ha detto che Pierpaolo negli ultimi due mesi si è concentrato sul lavoro e sul figlio. Non l'ha mai incontrata".

Eliana Michelazzo: "So che si sono sentiti più volte"

Ci sarebbero, però, altri testimoni della loro relazione (sempre da quello che racconta Manila Gorio). A vederli insieme Eliana Michelazzo - con loro a quella festa - e altre amiche della conduttrice transessuale. Proprio Eliana, poco dopo, lo ha confermato su Instagram: "Devo ammettere che siamo state insieme a una festa in un locale di Roma, posso dire che sì, c'era confidenza tra loro. Posso dire che si conoscono e che si sentono, sicuramente questo è successo. So che si sono sentiti più volte, poi io non vado a dormire con loro, quello che hanno fatto sono cose loro. Non so se è vero o no, ma qualora fosse vero non c'è nessun motivo per vergognarsi".