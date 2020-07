“Pietro Delle Piane ha un figlio”: sotto attacco la pagina Wikipedia del compagno di Antonella Elia

Mentre in tv, durante la messa in onda della quarta puntata di Temptation Island, scorrevano le immagini di una Antonella Elia sconvolta dal bacio che il fidanzato Pietro Delle Piane ha affermato di aver dato alla single Beatrice, in rete si consumava un piccolo caso, risuonato come una sorta di vendetta da parte dei fan della showgirl.

Oggetto della vicenda è stata la pagina Wikipedia dell’attore, modificata con la frase “ha un figlio” e svariate perifrasi tutte volte a ribadire il dettaglio ripetuto da lui stesso nel corso della puntata per rimarcare le differenze tra lui e la mancata maternità della compagna. Le citazioni della nota enciclopedia online hanno fatto subito il giro dei social, veicolate dagli screenshot degli utenti che hanno commentato la trovata rendendola virale.

Dopo decine di modifiche Wikipedia è intervenuta per bloccare ulteriori correzioni: “Questa pagina è protetta per evitare vandalismi” è stata la scritta comparsa a un certo punto per bloccare altre manomissioni sulla schermata che riguarda Pietro Delle Piane su cui ora si legge: “La rilevanza enciclopedica di questa voce o sezione sull'argomento attori è stata messa in dubbio”.

Si vola altissimo, grazie #Temptationisland per il trash quotidiano pic.twitter.com/zfuyz3AgBm — lamargheeee (@lamargheeeee) July 23, 2020

Chiunque faccia queste cose mi dovrebbe sposare così facciamo la nostra stirpe #TemptationIsland pic.twitter.com/qs2PTyrcQY — Im_tina (@Imtina14) July 23, 2020