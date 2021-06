11 anni senza Pietro Taricone: il ricordo di Kasia Smutniak e degli ex gieffini

Sono passati 11 anni da quel terribile 29 giugno del 2010 in cui perse la vita Pietro Taricone. L'attore, tra i protagonisti più amati della prima edizione del Grande Fratello, morì dopo un incidente con il paracadute, a soli 35 anni.

In suo onore, la compagna Kasia Smutniak - dalla quale ha avuto la figlia Sophie, che oggi ha 16 anni - ha fondato una Onlus che porta il suo nome. L'associazione benefica aiuta i bambini del Mustang, in Nepal, Paese rimasto nel cuore di entrambi dopo un viaggio, e così l'attrice ha voluto ricordare anche quest'anno Pietro: invitando i follower a fare una donazione, un gesto che certamente farebbe felice 'O guerriero'.

Il ricordo degli ex gieffini

A ricordare il compagno d'avventura in quella che è stata senza alcun dubbio l'esperienza televisiva più all'avanguardia di sempre, nel 2000, sono i primi ex gieffini della storia. "11 anni che sei volato via, sembra ieri" scrive Salvo Veneziano su Instagram condividendo uno scatto molto intenso di Pietro, mentre Roberta Beta gli augura un buon anniversario, ovunque sia, aggiungendo: "Manchi tanto a tutti". Parole cariche di emozione quelle di Lorenzo Battistello: "Sono già passati 11 anni da quel giorno. Caro Pietro, facevi tanto il duro ma in fondo eri un buono. Combattevi le persone ma le rispettavi sempre. Ciao Pietro, non so se sei su è giù, ma sicuramente non sarai seduto in poltrona". E Cristina Plevani, che con lui ebbe una storia all'interno della casa, commenta con un cuore.