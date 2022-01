Il testimone, Pif inizia la nuova stagione con la storia di Giulio Regeni

Dopo oltre quattro anni, torna Il Testimone con una nuova stagione. Stasera in onda l’episodio pilota: Pif racconterà la storia di Giulio Regeni, giovane dottorando ucciso in Egitto nel 2016.

L’appuntamento è in prima serata su TV8 a partire dalle 21:30.

La puntata di oggi: la storia di Giulio Regeni

Il 25 gennaio 2016 Giulio Regeni, ricercatore friulano dell’Università di Cambridge in trasferta a Il Cairo, manda il suo ultimo messaggio alla fidanzata Noura, per andare a un compleanno. Nove giorni dopo il suo corpo viene ritrovato atrocemente mutilato in un fosso della periferia della capitale egiziana. Le infondate e confuse ricostruzioni delle autorità locali daranno vita a una delle più grandi tensioni tra magistratura italiana ed egiziana, con numerose reazioni anche da parte della comunità internazionale, che chiederà la verità per il ragazzo.

Oltre a raccontare in maniera lucida i fatti, Pif cercherà di restituire un quadro personale di Giulio, attraverso numerose ricostruzioni e le testimonianze dei genitori.

Il testimone 2022: le puntate della nuova stagione

Il nuovo episodio de Il testimone dedicato a Giulio Regeni inaugura la nona stagione, in cui – nei successivi 6 episodi – vedremo Pif sbarcare a Lampedusa, trascorrere una giornata con Mika, approfondire il rapporto tra donne e mafie, raccontare la vita in una scuola di Polizia e infine passare del tempo col duo dei The Jackal.

Chi è Pif, volto de Il testimone

Pseudonimo di Pierfrancesco Diliberto, Pif inizia la carriera in Mediaset come inviato de Le iene, prima di raggiungere il successo con il suo programma Il testimone, dove racconta storie, personaggi ed eventi attraverso reportage realizzati con la sua piccola telecamera. Nel 2013 debutta come regista con La mafia uccide solo d’estate, raccontando la problematica realtà mafiosa in Sicilia. Seguiranno In guerra per amore nel 2013 ed E noi stronzi rimanemmo a guardare nel 2021.

Dove vederlo stasera in tv e in streaming

Il testimone è in onda oggi in prima serata alle 21:30 su TV8 e in live streaming sul sito ufficiale.

Il promo