Pino Insegno, niente scuse per la ex "Gatta Nera" Ainett Stephens: le sue dichiarazioni

Pino Insegno non ritiene di dover porgere delle scuse a Ainett Stephens dopo le parole pronunciate su di lei in un'intervista e diventate miccia di una nuova polemica che lo riguarda.

"Ovviamente ci sarà la Gatta Nera, la stiamo cercando. Ainett (Stephens, ndR) è diventata un po' più grande, sono passati tanti anni, resta indimenticata icona di quel programma" aveva detto il conduttore de Il Mercante in Fiera, gioco a premi che torna su Rai 2 nella prossima stagione, parlando della storica figura che nelle prime versioni del programma in onda su Italia 1 era impersonata proprio dalla modella venezuelana, naturalizzata italiana, oggi 41enne. La sua affermazione non è piaciuta affatto alla diretta interessata: "Io veramente pretenderei delle scuse, come minimo" ha scritto Stephens tra le storie Instagram per commentare la vicenda che però, secondo Insegno, non necessita affatto di scuse.

Pino Insegno non si scusa con Ainett Stephens

"Non capisco perché dovrei scusarmi, ho parlato con lei, è tutto tranquillo. Ainett è una mia amica" ha replicato Pino Insegno a TvBlog: "Ho parlato con lei, le ho mandato un messaggio vocale, le ho detto di non prendersela, l'ho ringraziata per il lavoro svolto… È tutto tranquillo. Ainett è una mia amica. E poi, anche se avessi detto - e non l’ho detto - che è diventata un po' più grande - e, ripeto, non l'ho detto - è un'offesa? Non ho capito quali scuse dovrei fare. Anche io sono diventato grande!" ha concluso ridendo. Pino Insegno, inoltre, ha anche precisato che nel nuovo Mercante in fiera non ci sarà alcuna Gatta Nera. Al momento Ainett Stephens non ha commentato le ultime dichiarazioni del conduttore.