Polemica su Pino Insegno in Rai, Roberto Ciufoli: "Come se prima di oggi avesse fatto il domatore di cavallette"

"Conosco Giorgia Meloni da 20 anni ma sono in Rai per meritocrazia". Così Pino Insegno, qualche giorno fa, ha replicato alle critiche per il suo ritorno in Rai - al timone di due programmi, Il Mercante in Fiera e L'Eredità - ma soprattutto all'accusa di essere raccomandato perché vicino alla premier, come amico e come idee politiche.

A schierarsi dalla sua parte, oltre a una cospicua fetta di pubblico che non vede l'ora di rivederlo in tv, anche il collega Roberto Ciufoli, accanto a lui per anni nel quartetto comico La Premiata Ditta. "Pino Insegno è mio fratello" ha scritto sui social, parlando a cuore aperto dell'amico: "Siamo diversi e tanto: segno zodiacale, fede calcistica, posizione politica, uno al contrario dell’altro, è per questo credo che ci vogliamo bene da cinquanta anni". Poi arriva alla polemica: "Leggo della sorpresa, per me incomprensibile, che segue all'assegnazione di una trasmissione televisiva a Pino come se prima di oggi avesse fatto il domatore di cavallette. Addirittura qualche simpatico smemorato ironizza su di un suo passato risibile ed evanescente. Ecco, non voglio difendere Pino - continua -, sa farlo bene da solo, voglio ricordare che La Premiata Ditta di cui abbiamo fatto parte insieme ad altre due straordinarie attrici, Francesca Draghetti e Tiziana Foschi (anche loro famiglia), ha attraversato per più di venti anni consecutivi gli schermi della televisione italiana entrando di buon diritto a far parte della sua storia".

La conclusione mette a tacere i veleni: "Pino è un professionista di successo, come Tiziana e Francesca, nessuno di noi è stato scoperto da nessun governo, facciamo con soddisfazione il nostro mestiere da più di quaranta anni. Se ignorate questo, è meglio che scriviate di cavallette. Pare sia il futuro".

Il post di Roberto Ciufoli