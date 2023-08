Pino Insegno in Rai: arriva lo spot del suo nuovo programma (video)

Pino Insegno torna in Rai con due programmi, Il Mercante in Fiera e L'Eredità. L'ufficialità è arrivata con la presentazione dei palinsesti televisivi e adesso, a poche settimane dal debutto del primo, Rai 2 ha iniziato a trasmettere il promo del format, già in onda su Italia 1 nel 2006 e adesso novità della prossima stagione a partire dal 18 settembre, dal lunedì al venerdì.

Una versione più moderna quella condotta da Pino Insegno su Rai2, a partire dall'assenza della "Gatta Nera" Ainett Stephens protagonista della versione del 2006. La sua esclusione è stata accolta da non poche polemiche, soprattutto tra la diretta interessata e il conduttore che aveva spiegato la sua assenza con un riferimento a un dato anagrafico che non era piaciuto alla 40enne. Da gennaio, poi, l'attore e doppiatore condurrà la nuova edizione de L’Eredità al posto di Flavio Insinna, scelta che aveva sollevato polemiche per il suo legame con la premier Giorgia Meloni e suscitato il commento di Roberto Ciufoli, per anni sua spalla nel quartetto La Premiata Ditta.