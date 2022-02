Pino Insegno: "A 8 anni scoprii di avere un solo testicolo, fu uno shock"

Pino Insegno a cuore aperto, nel libro La vita non è un film ma anche a Oggi è un altro giorno. L'attore si è raccontato senza filtri nel programma di Rai1, dove ha ripercorso i momenti più significativi della carriera e della sua vita privata. Senza sconti.

Nell'autobiografia non mancano le difficoltà vissute nel passato e di queste ha parlato proprio oggi con Serena Bortone: "Ho deciso di metterle nel libro per dare speranza e valore a delle cose che uno pensa siano irrisolvibili. E' un libro anche di formazione, perché ti fa capire che nulla è perduto e nessuno può essere giudice di altri". Insegno fa poi riferimento a un fatto specifico: "Avevo 8 anni, in un bar dissi a mia madre: 'Oggi il maestro a scuola ha detto che Giulio Cesare aveva un testicolo soltanto'. E mamma disse: 'Anche tu'. Il silenzio che si è costruito ora in questo studio ci fu nella mia mente".

L'attore ricorda ancora oggi le paure e il senso di vergogna, ma anche la lezione imparata, fondamentale per il resto della sua vita: "Un ragazzo stima il suo valore sui centimetri, su altre cose, per cui in quel periodo, erano gli anni '60, fu uno shock molto forte. Non pensavo se potevo o non potevo avere figli, poi ne ho avuti quattro. Immagina un ragazzo che a quell'età cresce ed è convinto che esteticamente possa succedere qualcosa o perdere qualcosa - ha spiegato ancora Pino Insegno -. Ma la vita cosa mi ha offerto in questo caso? Di essere molto più attento, più sensibile, di cominciare ad amare le donne come se fossi un'altra donna. Saper utilizzare tutto il resto del corpo, anche se quello funzionava e funzionava bene, ma non calcolando né centimetri né grandezza sottostante. All'inizio c'era la vergogna, immagina quando fai la doccia coi tuoi compagni - ha concluso - ma questa cosa, questo no violento, mi ha aiutato a crescere".