"Il target di Barbara d'Urso? Chi legge poco e si informa su testate fake". Parola di Pio e Amedeo

In occasione di un'intervista promozionale sul loro show 'Felicissima Sera', al via venerdì 16 aprile per tre serate su Canale 5, Pio e Amedeo dissertano sul politicamente corretto in Italia e attaccano Barbara d'Urso. I due comici foggiani, ormai maschera assodata dell’italiano medio e cafone, definiscono il target di pubblico generalista della conduttrice "facile da convincere".

Nel dettaglio, incalzati sull'ipotesi di un partito 'qualunquista' in politica, Pio e Amedeo dichiarano che la fazione avrebbe senz'altro la maggioranza. "Sì, è la forza di Salvini stesso", spiegano. E, non soddisfatti, aggiungono: "Noi diciamo sempre che lui è il Barbara d’Urso della politica, è quel target lì, facile da prendere e facile da convincere, che legge sempre meno, che scorre i titoli e non gli articoli, che si informa su testate fake...".

Pur essendo (di fatto) esordienti nella prima serata di Canale 5 con uno show tutto proprio, i due non risparmiano una stoccata ad una delle regine della rete ammiraglia Mediaset. Dichiarazioni che, di primo acchitto, sembrano stonare con la comicità volutamente verace di cui hanno fatto il loro fiore all'occhiello in Emigratis, andato in onda con successo su Italia Uno negli anni scorsi. Che dietro l'angolo ci sia un cambio di target?

Tra le prime ospiti dello show 'Felicissima Sera' ci sarà proprio Maria De Filippi, che negli ultimi mesi è finita al centro dei rumors a causa di presunte tensioni proprio con Barbara (indimenticabile la lettera della produzione di Temptation Island, la Fascino PGT, di proprietà proprio di De Filippi e Mediaset, contro il programma 'Live - Non è la d'Urso'). Uno 'scambio di ospitate', potremmo dire, dopo che per diverso tempo i due pugliesi hanno allietato con i loro sketch alcune puntate di Amici.

Nella puntata d'esordio, oltre a De Filippi, ospiti anche i cantanti Francesco De Gregori, Tommaso Paradiso ed altri volti non ancora ufficializzati. "Il nostro gioco è prendere personaggi alti, che non si lasciano andare facilmente, e portarli nel nostro mondo. Alla gente piace vedere come si umanizzano", dicono.