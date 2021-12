Capodanno in Musica, salta anche la partecipazione di Pio e Amedeo: i comici in isolamento

Dopo la defezione forzata di Al Bano, risultato positivo al Covid, arriva anche quella di Pio e Amedeo: neppure i comici pugliesi, infatti, prenderanno parte al Capodanno in Musica di Canale 5, evento in onda venerdì 31 dicembre in diretta da Bari e condotto da Federica Panicucci. Stando alle indiscrezioni, pure Amedeo Grieco sarebbe risultato positivo e sia lui che il collega, al momento, si trovano in quarantena. Pio e Amedeo, tuttavia, saranno ospiti domani, 31 dicembre, su RTL 102.5 alle ore 8:45 durante Non stop news.

Il Capodanno in musica di Canale 5

Queste sono ore segnate dai cambiamenti per l’evento di Canale 5. Inizialmente, infatti, Capodanno in Musica avrebbe dovuto andare in onda per la terza edizione consecutiva in diretta da Piazza Libertà, a Bari, ma l’evento è stato spostato al Teatro Petruzzelli con regole più stringenti, dovute all’aumento dei contagi (ingressi contingentati riservati ai possessori di Green Pass rafforzato con mascherina Ffp2 obbligatoria).

Gli artisti confermati, dunque, sono Annalisa, Arco, Bianca Atzei, Boomdabash, Cedraux, Roby Facchinetti, Riccardo Fogli, Mamacita, Ermal Meta, Emma Muscat, Patty Pravo, Riki, Rocco Hunt, Room9, Federico Rossi, Fabio Rovazzi, Sergio Sylvestre, Sottotono, Tecla e Alfa, The Kolors, Tiromancino, Vegas Jones, Mario Venuti e Vhelade.