Pio e Amedeo in Rai, la frecciata a Fabio Fazio: "Poverino, costretto a guadagnare 10 milioni"

La prima serata di Rai 1 ieri sera, 1 giugno, è stata animata dallo speciale "Gigi - Uno come te, Ancora insieme". Tra canti e momenti più intimi non è però mancata la parte comica e Gigi D'Alessio ha scelto di avere sul palco insieme a lui il duo comico Pio e Amedeo. I comici originari di Foggia non si sono lasciati sfuggire l'occasione di commentare la 'situazione Rai': dall'abbandono di Fabio Fazio a quello di Lucia Annunziata passando per le voci, smentite, che darebbero per certo un allontanamento di Amadeus dal Festival di Sanremo.

Già dal loro ingresso sul palco poteva essere compreso il tenore dei loro interventi: "Gigi, ti sei accasato qui in Rai ormai. Hai sentito di Amadeus a Sanremo? Ce lo prendiamo noi il Festival", Gigi D'Alessio si è fatto una risata. I due però dopo poco hanno lanciato una vera e propria frecciata a Fabio Fazio che dalla prossima stagione sarà in onda su Nove, canale del gruppo Discovery, insieme a Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback: "Quel poverino di Fazio lo hanno costretto ad andare a guadagnare 10 milioni su Nove, poverino, non si fa". Una battuta che tocca nel vivo la questione: ha fatto molto scalpore, infatti, la notizia, o meglio l'indiscrezione, riguardante al compenso da capogiro che Fazio prenderà da Discovery nell'arco di quattro anni (ovvero la durata del contratto con la piattaforma).

"Pure l’Annunziata se ne è andata, puoi prenderti il suo posto", hanno infine aggiunto i due comici parlando con il padrone di casa e anche in caso D’Alessio non poteva che farsi una risata.