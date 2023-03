"L'imbroglio sul vaccino", Pio e Amedeo gelano Madame: l'imbarazzo di Gigi D'Alessio

Non hanno fatto sconti a nessuno ieri sera Pio e Amedeo, tornati su Canale 5 con Felicissima Sera, il loro irriverente show che ha visto alcuni dei più importanti nomi del mondo dello spettacolo passarsi il testimone, tra esilaranti gag e sfacciate interviste. Tra gli ospiti Gigi D'Alessio, che si è lasciato coinvolgere dal duo in un divertente - quanto surreale - cambio di immagine. Il cantautore napoletano si è trasformato in "Radical Gigi", strizzando l'occhio a De Gregori e alla nicchia più radical chic della musica.

Oltre a giacca, cappello e sciarpa d'ordinanza, a Gigi D'Alessio è stato consigliato di usare un nome d'arte, ed è qui che Pio e Amedeo hanno affondato il colpo: "Dovresti usare un nome d'arte. Hai visto Madame? Il nome d'arte ti permette anche di fare l'imbroglio sul vaccino e nessuno ti dice niente. Se lo facevi tu ti mettevano al 41 bis e noi ti portavamo le arance". Una stoccata arrivata forte e chiara, che ha messo visibilmente in imbarazzo D'Alessio. Gigi, infatti, che fino ad allora era stato al gioco scherzando a sua volta, si è limitato a commentare con un glaciale: "Esatto".

L'inchiesta sui falsi green pass

Madame è indagata nell'inchiesta della procura di Vicenza sulle finte vaccinazioni anti Covid. Risale allo scorso febbraio l'arresto dei medici Daniela Grillone Tecioiu ed Erich Volker Goepel, tra i nomi dei pazienti in cura presso i loro studi ci sono anche quelli di Francesca Calearo - vero nome di Madame - e della tennista Camila Giorgi. Gli inquirenti ipotizzano che la cantante e la sportiva si sarebbero procurate il green pass quando era indispensabile per gli spostamenti e lo svolgimento di diverse attività professionali in Italia e all'estero. Per entrambe si ipotizza il reato di falso ideologico. Madame ha commentato la vicenda i primi di gennaio in un post: "Sono nata e cresciuta in una famiglia che per fari motivi ha iniziato a dubitare dei medici e delle misure della medicina tradizionale spingendosi su ricerche alternative. Non solo non ho eseguito il vaccino per il Covid - ha spiegato - ma non ho altri vaccini. Non giudicherei a priori le scelte di una madre e un padre innamorati di una figlia perfettamente sana dopo aver subito un aborto qualche anno prima. Anche le cure mediche che ho ricevuto sono quasi sempre state naturali. Tuttavia si fa presto a partire dalla ricerca di un'alternativa e finire in un girone infernale di complottismo. Durante il Covid, i miei ci cascano". Madame ha poi assicurato che dopo aver ricevuto la telefonata della questura che la indagava per aver presentato falsi green pass, ha fatto la sua scelta, prendendo coraggio, e decidendo di sottoporsi a una serie di vaccinazioni.