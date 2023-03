Gli ospiti e le anticipazioni di "Felicissima Sera", stasera in tv con Pio e Amedeo

Tanti ospiti nella prima puntata di Felicissima sera, lo show di Pio e Amedeo che è pronto a tornare con la seconda edizione dopo il successo dell'anno scorso, quando il varietà ha fatto il suo debutto su Canale 5. L'appuntamento è stasera, venerdì 24 marzo, a partire dalle 21.20, con "Felicissima Sera – All Inclusive", questo il nome scelto per il bis dei comici pugliesi.

Ospiti della prima puntata, tutti consapevoli che sul palco di “Felicissima Sera” potrà accadere di tutto: Silvia Toffanin, Elisa, Michelle Hunziker, Gigi D’Alessio, Giovanna Civitillo e Zucchero. Poche le anticipazioni ufficiali al riguardo. Unica anticipazione è quella che riguarda l'intervista a Toffanin, conduttrice del talk show Verissimo nonché compagna di Piersilvio Berlusconi, amministratore delegato Mediaset: "Lei si fa i fatti di tutti ma nessuno si fa i fatti suoi - hanno detto i comici con la consueta irriverenza - Le chiederemo qualunque cosa: la sua intimità, quello che succede a casa, le cene di Natale con il suocero, la tombola. Ad esempio, quanto costa una cartella della tombola a casa loro? Quante azioni bisogna scambiare per acquistarne una?". E Piersilvio? "L'abbiamo già sedato come in Arancia Meccanica, funziona" hanno risposto.

La volontà, dunque, è quella di proseguire comunque con il loro modo di fare tv che farà arrabbiare "chi non ci capisce o chi pensa che siamo stati troppo credibili". In ciascuna delle tre puntate di “Felicissima Sera” artisti di primo piano, musica live, momenti di irriverente comicità, grandi coreografie, performance e lo sguardo disincantato di Pio e Amedeo sul mondo: pronti a dissacrare il linguaggio televisivo, senza dimenticare la tradizione del grande varietà rielaborato con la loro brillante leggerezza.