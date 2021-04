L'esilarante imitazione di Pio e Amedeo nei panni di Achille Lauro. Poi scatta il bacio (VIDEO)

A Felicissima sera, Pio e Amedeo sono riusciti a mostrare un volto inedito di Achille Lauro, ovvero l'autoironia. Se infatti fino ad oggi abbiamo imparato a vedere il rapper alle prese con messaggi sociali sul palco del Festival di Sanremo, ieri sera il cantante si è prestato volentieri alle gag del duo comico.

In apertura dell'ospitata di Lauro, Pio e Amedeo hanno cantato "Me ne frego" indossando un nude look, lo stesso con cui l'artista si è presentato l'anno scorso sul palco dell'Ariston. Poi il momento più iconico, ovvero la parodia di "Rolls Royce", riscritta e trasformata in "Fiat Punto", con tanto di bacio tra Achille Lauro e Pio (preceduto da quello tra i due comici): Pio e Amedeo hanno infatti fatto notare a Lauro, sfottendolo, come spesso si occupi di lanciare comunicazioni sociali al pubblico quando invece sarebbe più opportuno 'volare basso' per accaparrarsi i telespettatori più faciloni. E' per questo che Rolls Royce è diventata Fiat Punto (di seguito il testo integrale del remake).