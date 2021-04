Le frecciate di Pio e Amedeo a Barbara d'Urso e Adriano Celentano

Avevano promesso uno show irriverente e senza sconti. E così è stato. Approdati da poco su Canale 5, rete ammiraglia di Mediaset, Pio e Amedeo non si risparmiano dal lanciare frecciatine a chi, quella rete, la occupa ormai da anni. Senza timore reverenziale ma con l'intento di fare satira. Nel mirino del duo comico foggiano ieri sera sono finiti, in particolare, Barbara d'Urso e Adriano Celentano.

La raffica di frecciate a Barbara d'Urso

Già prima del debutto dello show Felicissima Sera, Pio e Amedeo avevano "punto" Barbara, arrivano a definire il "Matteo Salvini della tv", ovvero una conduttrice che ha un pubblico facilone, "che crede alle fake news ed è facile da convincere". Ebbene, ieri sono tornati a punzecchiare più volte la presentatrice Mediaset, vera e propria colonne dell'intrattenimento da anni. La prima stoccata è arrivata in apertura di puntata: "Abbiamo fatto 4 milioni. Col cuore!", hanno esclamato i due, parafrasando il celebre modo di dire di Barbara (per la quale, in questi mesi, gli ascolti sembrano invece latitare).

La parodia di Barbara è arrivata anche nella mimica di Pio, che ha puntato il dito verso lo schermo inarcando la schiena proprio come fa la timoniera di Pomeriggio 5. L'imitazione ha riguardato lo spazio dell'intervista "emozionale", Francesco Totti, ovvero quello in cui la coppia comica sfotte i contenitori di emotainment della rete.

Spazio poi ad una gag con Claudio Baglioni, primo ospite di puntata, col quale è stato tirato in ballo un presunto flirt tra Barbara e Vasco Rossi: love story mai confermata dai diretti interessati, sebbene proprio a lei l'artista avrebbe dedicato il brano 'Brava'. Infine, l'ultima stoccata sempre durante l'ospitata di Baglioni: "Ce l’hai qualche gossip da portare nel salotto di Barbara d’Urso? Ti sei fatto qualche presentatrice? La Palombelli?", hanno incalzato il 69enne.

La stoccata ad Adriano Celentano

Ma non solo Barbara d'Urso nel mirino di Pio e Amedeo, bensì anche Adriano Celentano. Oggetto di uno sketch, infatti, sono stati i bassi ascolti del cartoon Adrian, che si rivelò un vero e proprio flop nella prima serata di Canale 5 nel 209. "Piersilvio in 'sto periodo non se la passa bene - hanno detto i due - Dopo Celentano ha finito tutti i soldi, Celentano ha fatto cappottare Canale 5. Ma noi lo ringraziamo perché è grazie a lui se siamo qui: era rimasto poco budget e Piersilvio ha chiamato noi".