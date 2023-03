Pio dedica Felicissima Sera al papà morto da poco, Amedeo: "Scusa, non ti sono stato vicino"

È stata una prima puntata ricca di risate e di ospiti, ieri, quella di Felicissima Sera - All Inclusive, il programma di Pio e Amedeo su Canale 5, ma non sono mancate le emozioni, tutte formato famiglia. Toccante la performance di Elisa, che ha cantato "A modo tuo" davanti ai figli dei due comici, abbracciati a loro, sul palco, e la commozione ha travolto i padroni di casa anche sul finale.

Dopo aver ringraziato il pubblico, Amedeo Grieco ha preso la parola per dire qualcosa di molto importante: "Facciamo il mestiere più bello del mondo, ma a volte ci sono dei giorni particolari, anche dei giorni difficili. Io in questi giorni non ho potuto stare vicino a un amico che ha vissuto un momento complicato. Ho provato a mantenere la baracca qua, perché comunque c'erano duecento professionisti che dovevano lavorare e fare le prove. Questo amico è lui". Impossibile trattenere le lacrime per Pio D'Antini, che ha abbracciato e baciato la sua spalla nel lavoro e nella vita. "Gli volevo dire scusa per questo e anche grazie, perché non sarà facile" ha detto ancora Amedeo, spiegando: "Il papà è andato via da pochi giorni e non è facile venire qua e far finta che non sia successo niente e divertirsi". Le ultime parole sono state di Pio: "A mio padre non piaceva Emigratis. Felicissima Sera invece era il suo orgoglio, quindi questa puntata la voglio dedicare a un grande uomo, mio padre".

In questa prima puntata piena di emozioni, il pensiero più grande va ad una persona speciale ?



Grazie a tutti, ci vediamo venerdì prossimo! pic.twitter.com/35pX4D0CE6 — Felicissima Sera (@FelicissimaTV) March 24, 2023

La dedica di Pio al papà

Il papà di Pio D'Antini è morto la scorsa settimana, a pochi giorni dal debutto di Felicissima Sera. Il comico ha condiviso una loro foto insieme, dedicandogli parole piene d'amore: "Ciao Papà, ciao Amore mio. Hai smesso di soffrire e forse era quello che desideravi realmente - si legge nel post - In questo giorno così triste per tutti noi vorrei dirti solo grazie. Grazie perché mi hai messo al mondo, grazie perché ogni volta mi davi il consiglio giusto con infinita saggezza, grazie perché mi hai insegnato la lealtà. Sei stato un grande uomo, un uomo di altri tempi. Dicono che io sia quello che ti somiglia di più, ne vado fiero Pa'! Da oggi noi tutti avremo un angelo che da lassù ci proteggerà. Fai buon viaggio Pa'... Io, da parte mia, ogni volta che guarderò il cielo troverò una stella, la più bella, la più raggiante e cercherò di fotografarla 'al meglio' come piaceva a te... Ed è lì che ti ritroverò. Ti amo vita mia... Così mi hai detto mettendoti a nudo il giorno di Natale. Ti amo vita mia. Fai buon viaggio e indicami sempre la retta via".

