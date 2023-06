Pippo Baudo compie 87 anni, Fiorello gli telefona in diretta: il video

Pippo Baudo compie oggi 87 anni, gran parte dei quali passati sui set dei principali programmi televisivi italiani. Da diverso tempo si è ritirato a vita privata: l'ultima apparizione sul piccolo schermo risale a ottobre 2021, quando è stato ospite della prima puntata di Ballando con le stelle. Tra i primi a fargli gli auguri, questa mattina è stato Fiorello durante il programma Viva Rai2.

"Che effetto ti fa guardare la televisione e vedere che ogni cosa che tu vedi in televisione, c’è sempre un pezzetto di Pippo Baudo?" ha chiesto lo showman al grande conduttore che, dal canto suo, ha asserito di non essere "così presuntuoso" da ritenere vera la frase di Fiorello che ha però insistito trovando la risposta di Pippo: "Questo mi fa piacere. Ho seminato bene, ecco".

"Hai seminato benissimo. Hai tracciato la strada e noi la stiamo seguendo tutti quanti, tutti. Chi fa questo mestiere oggi segue la strada tracciata dal grande Pippo" ha aggiunto ancora lo showman. E ancora: "Senti Pippo, noi ti facciamo ancora tanti auguri. Ti vogliamo bene e sappi che noi ti aspettiamo sempre qua eh. Noi finiamo ma l'anno prossimo, chi lo sa cosa potrà succedere, se dovesse esserci un'altra edizione promettimi che verrai alla prima puntata". Baudo ha accettato, certo del fatto che la prossima edizione ci sarà. "E se lo dice Pippo" ha chiosato Fabrizio Biggio, prima dell’interruzione della telefonata conclusasi con un "Evviva Pippo Baudo".

Per festeggiare il Re della televisione non poteva esserci occasione migliore di questa, al telefono con @Fiorello in diretta a #VivaRai2: auguri #PippoBaudo! ?? pic.twitter.com/hzzSBwX95I — Viva Rai 2 (@ViVaRai2Off) June 7, 2023

Nato a Militello in Val di Catania il 7 giugno 1936, subito dopo la laurea in giurisprudenza Pippo Baudo si è trasferito a Roma, iniziando a lavorare in tv negli anni Sessanta. "Settevoci", "Fantastico", "Canzonissima", "Novecento", "Domenica", sono solo alcuni dei programmi di successo con la sua conduzione. Inoltre, ha guidato ben tredici edizioni del Festival di Sanremo, tra il 1968 e il 2008. Nel 1967 presenta la trasmissione "Eccetera,eccetera", insieme a Gino Bramieri e Marisa Del Frate. Nello stesso anno è anche il conduttore di "Un disco per l’estate", manifestazione che aveva già battezzato quattro anni prima e che presenterà ancora nel 1969, 1986, 1992 e 1993. Quanto alla vita privata, è durato quasi 20 anni il suo matrimonio con la cantante lirica Katia Ricciarelli, dalla quale ha divorziato nel 2007, dopo alcuni anni di crisi. Negli ultimi anni, più volte è stata annunciata la sua morte, con notizie rivelatesi puntualmente infondate, che lui stesso ha smentito con ironia.