Pippo Baudo torna in tv dopo due anni e si commuove: come sta

"Voglio ringraziarvi, oggi sto veramente vivendo una giornata meravigliosa, bellissima. Sì, il compleanno lo festeggiano tutti, ma per me è diventata una festa speciale perché sto notando una festa dedicata a me con molto affetto da parte di tutti i telespettatori (…) Grazie a tutti voi, vi voglio tanto bene, tanto ma tanto, tanto bene". Così Pippo Baudo, attraverso un videomessaggio inviato al Tg2, ha voluto ringraziare tutti gli spettatori che oggi si stanno unendo nell'augurargli buon compleanno. Oggi è il giorno in cui compie 87 anni.

Tante le celebrità che hanno voluto far sentire il proprio affetto al conduttore. Grande emozione questa mattina anche a Storie Italiane su Rai1 con Eleonora Daniele. Dopo l'intervento telefonico in diretta di Baudo, I Cugini di Campagna, presenti in studio insieme alla conduttrice, hanno improvvisato una loro personale versione, con il loro inconfondibile stile, di "Tanti auguri a te" dedicata a Baudo. Affettuoso anche l'augurio di Fiorello nella trasmissione Viva Rai Due.

E poco fa il grande #PippoBaudo risposto ai nostri auguri, con un videomessaggio rivolto ai telespettatori del Tg2 e a tutto il suo pubblico pic.twitter.com/APOJus4G5F — Tg2 (@tg2rai) June 7, 2023