Poli opposti, il 31 agosto su Rai 1 il film con Luca Argentero: trama e cast

In onda mercoledì 31 agosto su Rai 1, “Poli opposti” è una commedia diretta dall’esordiente Max Croci, che dirige un cast capeggiato da Luca Argento e Sarah Felberbaum: lui è uno psicologo e lei un’avvocatessa. Estremamente diversi, di base si detestano, ma forse non hanno ancora fatto i conti con la teoria degli opposti. Scopriamo la trama e il cast di questo lungometraggio.

Poli opposti: trama e cast

Stefano Parisi è uno psicologo di coppia che ha da poco lasciato la moglie Mariasole. Claudia Torrini è un’avvocatessa divorzista, single e madre di un bambino di nome Luca. Gli studi dei due si trovano l’uno di fronte all’altro. Tra Stefano e Claudia domina un’antipatia assoluta, che sfocia quasi in odio quando le rispettive professioni vanno in contrasto. In cuor loro sanno che il celeberrimo detto “gli opposti si attraggono” non è campato in aria: finiranno con l’innamorarsi? Il titolo “Poli opposti” dice già molto del film. La commedia basa la sua scrittura prevalentemente sul contrasto di elementi apparentemente inconciliabili. Caratteristiche, azioni e punti di vista si scontrano generando l’incomunicabilità del caso. Dopodiché, raggiunto il suo punto limite, il contrasto finisce con l’approfondire l’altrui conoscenza. Ed è questo che capita tra Stefano e Claudia, i protagonisti del film interpretati rispettivamente da Luca Argentero e Sarah Felberbaum. La pellicola - uscita nel 2015 - è diretta dall’esordiente Max Croci e scritta da ben sette sceneggiatori. Piuttosto nutrito anche il cast, che ai due attori principali affianca Giampaolo Morelli, Anna Safronick, Elena Di Cioccio, Stefano Fresi, Tommaso Ragno, Grazia Schiavo, Riccardo Russo.

Dove vedere Poli opposti in tv e in streaming (31 agosto 2022)

Poli opposti va in onda mercoledì 31 agosto alle 21:20 su Rai 1 e (in live streaming e on demand) sulla piattaforma RaiPlay.