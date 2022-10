Iva Zanicchi fa il ponte a 82 anni e stupisce tutti. Lucarelli: "Si piega ma non si spezza"

Iva Zanicchi ha lasciato tutti a bocca aperta a Ballando con le Stelle. Durante la puntata di ieri sera, infatti, l'Aquila di Ligonchio ha stupito lo studio del programma di Milly Carlucci e il pubblico a casa facendo il ponte durante la sua coreografia con Samuel Peron. La Zanicchi, dopo la polemica per aver dato della "tro*a" a Selvaggia Lucarelli, ha dimostrato a tutti la sua bravuta e flessibilità piegandosi a ponte nella sua stupefacente performance di Boogie con il suo partner di ballo Samuel Peron.

È forte l'entusiasmo di Iva che, dopo aver pensato di lasciare il programma, è tornata a ballare con più energia che mai e sulle note di Me ne frego di Achille Lauro ha lasciato tutti esterrefatti per essere riuscita a fare il ponte a ben 82 anni di età con un effetto sorpresa riuscitissimo.

Accompagnata da un rullo di tamburi della band, infatti, la Zanicchi si è piegata all'indietro sul suo maestro di ballo che, poi, è stato anche rimproverato dalla Zanicchi che gli ha detto: "Dovevi uscire, mi hai rovinato il finale". Lui, infatti, è rimasto incastrato sotto la schiena di Iva come ha anche spiegato al pubblico.

Il siparietto tra i due e la performance di ballo hanno convinto tutti e provocato anche una standing ovation del pubblico. A questo punto Selvaggia Lucarelli non poteva non dire la sua sull'elasticità di Iva e, infatti, ha commentato: "La cosa incredibile è che si rompono tutti, ma lei no. Si piega ma non si spezza". L'opinionista ha poi aggiunto: "La vostra performance sta diventando una gag, è tutto molto divertente ma c'è poco ballo".