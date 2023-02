"Pooh - Un attimo ancora", stasera in tv: anticipazioni sul documentario: trama e cast

Oggi, 15 febbraio 2023, Rai 1 trasmette in prima visione tv, a partire dalle 21.25, il docufilm "Pooh - Un attimo ancora". Avvincente storia della celeberrima band italiana: dalla nascita ai trionfali tour, dai premi alle vicende personali. Un racconto diviso in sei capitoli, raccontati dagli stessi membri della longeva band.

"Pooh - Un attimo ancora": le anticipazioni sul documentario

Quella dei Pooh è una delle saghe più avvincenti della musica popolare italiana. Formato a Bologna nel 1966, il gruppo fu composto da Roby Facchinetti (tastiera), Dodi Battaglia (chitarra), Red Canzian (basso) e Stefano D'Orazio (batteria e, occasionalmente, flauto). Altro membro storico della band è Riccardo Fogli, che nel 1973 intraprese una carriera da solista, ritornando poi in anni recenti ad esibirsi con loro.

I trionfi dei Pooh non si contano: parliamo di una band capace di vendere, nel corso dei decenni, oltre 100 milioni di dischi, numeri mai raggiunti da nessun altro gruppo italiano; incalcolabile è inoltre il numero di concerti eseguiti, puntuali trionfi di pubblico e generatori di emozioni. Diversi anche i premi vinti, tra i quali è impossibile non citare almeno la vittoria al 40º festival di Sanremo (1990) con il brano “Uomini soli”.

"Pooh - Un attimo ancora" – il titolo proviene da una delle loro canzoni più celebri – è un docufilm diretto da Nicola Conversa che attraversa la carriera del mitico gruppo: i successi musicali e la vita privata, divisi in capitoli e raccontati dagli stessi Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian (ma si ascoltano anche le voci dello scomparso Stefano D'Orazio e di Riccardo Fogli). “Pooh – Un attimo ancora” è un racconto indispensabile per i tanti fan della band, ma godibile anche per tutti gli altri.

Dove vedere "Pooh - Un attimo ancora" in tv e in streaming (15 febbraio 2023)

"Pooh - Un attimo ancora" va in onda su Rai 1 oggi, 15 febbraio, a partire dalle 21.25 e, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.