Porta a Porta, Stefania Craxi su Berlusconi: "Ho perso un pezzo della mia famiglia"

Da Bruno Vespa, nello speciale di Porta a Porta intitolato “Silvio Berlusconi - L’uomo che ha cambiato l’Italia”, è intervenuta tramite collegamento video Stefania Craxi, presidente della commissione Affari esteri e Difesa al Senato. La senatrice, oltre a ricordare il Cavaliere e la grande amicizia che univa quest’ultimo a suo padre, ha parlato delle caratteristiche più sorprendenti dei due uomini, definendoli tanto diversi quanto visionari e tanto motivati quanto intelligenti. Solo parole d’affetto per l’ex Premier, venuto a mancare questa mattina - 12 giugno 2023 - dopo una settimana di ricovero per dei semplici accertamenti all’ospedale San Raffaele di Milano.

Stefania Craxi: "È una storia familiare politica"

Dopo un piccolo intervento di stampo politico, Stefania Craxi ha celebrato l'uomo che, a detta sua, è sempre rimasto al suo fianco durante tutte le lotte: "Io oggi ho perso un pezzo della mia vita familiare politica. Quella con mio padre è stata una grandissima amicizia, profonda, di due personalità diversissime che si erano incontrate e capite, che nutrivano gli stessi sogni, la stessa volontà di fare grande l’Italia. Ho potuto godere anche io di quella stessa amicizia da parte di Berlusconi, un uomo che ho sempre trovato di fianco nella battaglia di libertà che in questi anni ho condotto. Quindi è un dolore grande e, come giustamente hai detto, è una storia familiare. Ricordo Berlusconi da sempre, sin da quando ero una ragazzina. I miei figli sono cresciuti insieme ai suoi. È stata una storia importante e nonostante la mistificazione che si è cercata di fare di questa grande e lunga amicizia è stata semplicemente un’amicizia di due intelligenze, di due personalità visionarie: uno tutto politico, mentre all’altro questo mondo annoiava un po’, anche se aveva grandi intuizioni in tal senso".