C'è posta per te, Agata rimane vedova e lei chiede scusa ai figli per la sua assenza: la sorpresa di Emma

L'ultima puntata di C'è posta per te si è aperta con la sorpresa di Emma Marrone a Agata e ai suoi quattro figli. La storia della famiglia di Catania, è quella di una famiglia unita, dove tutti si vogliono bene, ma che dalla morte del papà tutto è crollato. Agata si è chiusa nel suo dolore e ha pensato solo a quanto stesse soffrendo lei, senza pensare ai figli. Da qui la volontà di scusarsi pubblicamente e di ringraziarli.

Alberto, Valentina, Alessio e Martina, così si chiamano i figli, erano molto sorpresi: la madre non usa il pc e non pensavano che sarebbe riuscita a manfare un'email. Valentina ha un negozio, Martina frequenta l'ultimo anno del liceo, Alberto nella ristorazione.

Le scuse e dolci parole di mamma Agata

"Figli miei adorati, sono qui perché voglio chiedervi scusa. Perché da quando papà è andato via, ho pensato solo al mio dolore, trascurando il vostro. Ho pensato che per me sarebbe stato meglio morire per andare da papà, vi chiedo scusa perché da troppo tempo non vi bacio e non vi abbraccio e sono qui per dirvi che il mio cuore non mi ha mai abbandonato", queste le parole di Agata che non è riuscita a trattenere le lacrime.

E poi la triste verità: "Con vostro padre ho vissuto il colpo di fulmine in prima persona. Se io ho perso il mio grande amore, voi avete perso il papà migliore del mondo". Ed ecco che Emma Marrone fa il suo ingresso in studio.

Il regalo di Emma Marrone

"Penso che nella vostra storia si possono rispecchiare tante famiglie, tanti padri e tante madri. La vostra mamma è una donna in gamba, una donna meravigliosa. Il dolore si tiene in un cassetto e spesso ognuno ha il proprio modo però Agata è una donna che è consapevole del suo bene, perché il suo amore lo ha davvero vissuto fino in fondo".

La cantautrice poi svela i regali che ha preparato per ognuno di loro: per Martina un vestito su misura, per Valentina un percorso benessere, per Alberto un pc nuovo e per Alessio un monopattino.