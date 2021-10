Un posto al sole, le anticipazioni dall'1 al 5 novembre 2021: Michele cerca di riconquistare Silvia

La serie tv Rai, Un posto al sole è un appuntamento fisso per milioni di telespettatori. Le puntate andate in onda sono più di 5.700 e le storie delle famiglie italiane continuano a coinvolgere il pubblico. Scopriamo cosa succederà ad Un posto al sole dall'1 al 5 novembre 2021.

Anticipazioni di Un Posto al Sole dall'1 al 5 novembre

Due persone molto care a Rossella si ritrovano in una discussione e la ragazza si ritrova in mezzo alla lite. Che venga fuori un ammiratore a complicare le cose?

A Palazzo Palladini torna Serena e con la piccola Elisabetta e quasi tutti le accolgono con gioia. Vittorio e Speranza (Mariasole Di Maio) riusciranno a capire cosa provano l’uno per l’altra? Mattia si avvicina sempre di più a Rossella ma qualcuno si mette in mezzo aumentando la frustrazione del ragazzo. La piccola Irene è felice per l’arrivo della sorellina ma inizia a sentirsi un po’ trascurata. Vittorio cerca di lasciarsi andare ad una storia con Speranza, però, qualcosa lo blocca facendolo ricredere.

Michele vuole riconquistare Silvia, l’uomo vuole abbandonare l’atteggiamento che ha avuto negli ultimi mesi. Aumenta la complicità tra Rossella e Riccardo. Nel frattempo Mattia mostra pericolosi segnali di rabbia e insofferenza verso le donne. Speranza vuole confrontarsi (ma non da sola) col padre incoraggiata da Guido, Mariella e Vittorio.

Roberto deve essere presente ad un salone nautico, Ferri dà per scontato che Marina verrà con lui, ma non ha ancora deciso perché sa che se accetterà fare dispiacere Fabrizio. Silvia viene messa al muro sia da Michele che da Giancarlo, la donna si trova davanti ad un bivio. C’è la festa di battesimo di Federico, andrà tutto liscio o ci saranno intoppi?

Marina e Fabrizio si riappacificano, ma solo apparentemente, un nuovo imprevisto rischia di abbattersi sulla loro relazione. Per Silvia arriva il momento di prendere una decisione a lungo rimandata. Clara dovrà affrontare la presenza contemporanea di Patrizio e Alberto al battesimo di Federico.