Un posto al sole, le anticipazioni dal 11 settembre al 17 ottobre 2021

La serie tv Rai, Un posto al sole è un appuntamento fisso per milioni di telespettatori. Le puntate andate in onda sono più di 5.700 e le storie delle famiglie italiane continuano a coinvolgere il pubblico. Scopriamo cosa succederà ad Un posto al sole dall'11 al 15 ottobre 2021.

Un posto al sole, le anticipazioni dall'11 al 15 ottobre 2021

I problemi di cuore sono all'ordine del giorno nelle prossime puntate. Mariella e Guido sono sempre più preoccupati per il matrimonio degli amici. Per Michele e Silvia non è un buon momento e anche Viviana e Filippo sono in crisi e Clara si trova in mezzo tra Patrizio e Alberto.

Filippo continua a sentire Viviana e farà un gesto che farà soffrire molto Serena che già si trova in una situazione non semplice. Michele sta cercando un modo per riavvicinarsi alla moglie e così decide di proporle qualcosa di inaspettato, questo basterà a sistemare il matrimonio? Problemi d'amore anche per Clara che forse sta avendo un ripensamento su Patrizio, il giovane però darà una grande prova di maturità riuscendo a mettere sulla retta via il loro rapporto.

Ornella si trova costretta a mettere alle strette Riccardo dopo che l'ha delusa sul lavoro, suscitando nell'uomo una reazione spiazzante. Serena si sfoga su Filippo dopo un'incontro poco piacevole con Viviana e Silvia si trova di fronte ad una scelta importante dopo che Michele le ha proposto di fare il giro promozionale del libro insieme a lui: lasciare Napoli e Giancarlo o rifiutare l'offerta di riavvicinamento del marito?

Rossella è in crisi per l'attrazione che prova per Riccardo e così prende una decisione inaspettata. Nel mentre continuano le indagini sull’aggressione di Susanna, ma non c'è nessuna novità...

Guido e Mariella danno il compenso ad Alberto così questo potrà parlare con Clara e trovare un compromesso. Anche per Ferri non è tutto semplice, l'uomo infatti scopre quanto sia difficile accettare che la figlia stia diventando grande.