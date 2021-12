Un posto al sole, le anticipazioni dal 13 al 17 dicembre

La serie tv Rai, Un posto al sole è un appuntamento fisso per milioni di telespettatori. Le puntate andate in onda sono più di 5.700 e le storie delle famiglie italiane continuano a coinvolgere il pubblico. Scopriamo cosa succederà ad Un posto al sole dal 6 al 10 dicembre 2021.

Anticipazioni di Un Posto al Sole dal 6 al 10 dicembre

Nunzio ha una forte reazione quando scopre lo straziante segreto di Chiara. Michele ha ricevuto un'inaspettata proposta di lavoro, Rossella e Silvia lo scoprono... Gli ormai ex marito e moglie sembrano riavvicinarsi ma la figlia non riesce a sopportare questo clima di falsa normalità.

Vittorio ha preso delle lezioni di seduzione da Samuel ma il risultato è deludente e così decide di passare al piano B per far disinnamorare Speranza. Chiara ha deciso di mettere in pratica i consigli di Franco e Nunzio, ma un evento inatteso la mette in crisi. Patrizio non sopporta più Alberto e decide di confidarsi con il padre sui suoi progetti per il futuro, l'uomo però non ne è felice... Samuel è scettico sulla riuscita del piano di Vittorio, ma lui non demorde.

Patrizio è deciso: vuole andare a vivere con Clara e Federico, ma i i litigi tra lui e i genitori mettono in crisi la ragazza. Chiara sembra aver finalmente trovato la pace e Nunzio prendere una decisione che lascia Franco sconvolto.

Clara dopo aver litigato con Alberto, per la decisione di andare a convivere con Patrizio, si scontra con Ornella e quindi si trova ancora di più in difficoltà. Michele nel mentre ha deciso di rifiutare il lavoro a Milano, ma Rossella ha capito che qualcosa non va e che potrebbe essere lei la causa del rifiuto.

Vittorio ha deciso e così mette in campo la strategia per far disinnamorare Speranza di lui e farlo innamorare di Samuel, chissà se darà i frutti giusti... Clara sta ancora riflettendo su suoi sentimenti per Patrizio e la discussione avuta con Ornella le sta aprendo gli occhi.

Rossella cerca di far cambiare idea al marito e quindi di fargli accettare la proposta di lavoro, ma anche lei poco dopo dovrà fare i conti con un invito molto piacevole... Ovviamente il piano di Vittorio è controproducente e Speranza invece di iniziare a provare dei sentimenti per Samuel si trova sempre più innamorata di lui...