Un posto al sole, le anticipazioni dal 15 al 19 novembre

La serie tv Rai, Un posto al sole è un appuntamento fisso per milioni di telespettatori. Le puntate andate in onda sono più di 5.700 e le storie delle famiglie italiane continuano a coinvolgere il pubblico. Scopriamo cosa succederà ad Un posto al sole dal 15 al 19 novembre 2021.

Anticipazioni di Un Posto al Sole dal 15 al 19 novembre

Rossella e Riccardo cercano di bloccare Mattia che è ormai fuori controllo. Marina scopre che Lara è di nuovo in città, questo le fa tirare un sospiro di sollievo con la speranza che Roberto smetta di farle delle avances. Vittorio si sente costretto a comportarsi in modo diverso con Speranza, dopo il discorso del padre.

Susanna e Nko intato aspettano di poter vivere la loro storia d'amore, Marina cerca di concentrarsi sul matrimonio ma è di nuovo costretta a fare i conti con le provocazioni di Roberto.

Michele si sente pronto a tornare in radio, anche se ha alcune perplessità su Chiara, un evento dramamtico cambierà la situazione però. Ferri aiutato da Lara cerca di manipolare ancora Marina, ma le cose non vanno come immaginato. SUsanno torna a casa: il suo incubo è finito.

Irene in preda alla paura di essere abbandonata compie un gesto azzardato che la metterà in pericolo. Chiara dopo l'incidente deve sottoporsi ad un intervento d'urgenza. Le condizioni di salute di Petrone sono molto gravi. Rossella è molto combattuta tra l'affetto per Ornella e il sentimento per Riccardo e si trova a fare i conti con il carattere del medico. Silvia confida a Guido di temere che sua figlia non l'abbia perdonata per il tradimento con Giancarlo.

Filippo, dopo la paura vissuta per la fuga di Irene, dovrà affrontare una nuova svolta per la sua vita. Nunzio corre a Napoli per stare vicino a Chiara sconvolta dall'incidente. Niko è sempre più sottopressione e Alberto è ancora alla ricerca del lavoro.