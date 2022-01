Un posto al sole, le anticipazioni dal 17 al 21 gennaio 2022

La serie tv Rai, Un posto al sole è un appuntamento fisso per milioni di telespettatori. Le puntate andate in onda sono più di 5.700 e le storie delle famiglie italiane continuano a coinvolgere il pubblico. Scopriamo cosa succederà ad Un posto al sole dal 17 al 21 gennaio 2022.

Anticipazioni di Un Posto al Sole dal 17 al 21 gennaio 2022

Alberto con le sue provocazioni riesce a far desistere Patrizio, si rivelerà essere una vera e propria trappola e tra i due Palladini è l'unico che ne trarrà beneficio. Raffaele prova a convincere Clara ad intercedere, ma Alberto ricatta anche la sua ex.

Alla Terrazza torna Katia Cammarota e porterà scompiglio tra i protagonisti. La donna si sta preparando per la sua prima cena ufficiale con Chiara che è sempre più in ansia per le pesanti responsabilità che le sono cadute addosso dopo la morte del padre.

Samuel cerca di prendere al volo l'occasione che Speranza gli ha dato mentre Silvia è sempre più Isolata, i suoi amici non voglio che Giancarlo entri a far parte del gruppo. Le ragazza si sfoga con Mariella che grazie alla sua "lista" ha messo alle strette Guido.

L'assenza di Angela mette in crisi Bianca. Marina, intanto, non riesce a stare vicina a Fabrizio... Roberto invece non è d'accordo con la sua decisione di rifiutare la proposta di Chiara. Così si prepara a prendere un’iniziativa personale.