Un posto al sole, le anticipazioni dal 18 settembre al 22 ottobre 2021:

La serie tv Rai, Un posto al sole è un appuntamento fisso per milioni di telespettatori. Le puntate andate in onda sono più di 5.700 e le storie delle famiglie italiane continuano a coinvolgere il pubblico. Scopriamo cosa succederà ad Un posto al sole dal 18 settembre al 22 ottobre 2021.

Anticipazioni di Un Posto al Sole dal 18 al 22 ottobre

Sono tutti in grande apprensione per Susanna, in quanto i medici proveranno a svegliarla. Jimmy si scopre sempre più innamorato di Cristina e chiede aiuto allo zio per trovare il coraggio di dichiararsi.

La scelta della madrina per il battesimo di Federico rischia di far crescere le tenzioni tra alberto e Clara. Franco si impegna nell'aiutare il nipote, ma il padre di lei è molto protettivo e geloso.

Silvia ancora non sa se lasciarsi alle spalle il coinvolgimento amoroso per Giancarlo o se scegliere la famiglia, di sicuro i suoi sensi di colpa non le permettono di vivere serenamente la relazione extraconiugale.

Un grande ritorno quello di Speranza che è stata incontrata da Guido a Napoli. Nel mentre Rossella è riuscita a stuzzicare Mattia, Silvia invece ha deciso di trascorrere la notte con Giancarlo vista l'assenza di Michele e della figlia... ma lei non sa che un imprevisto potrebbe far uscire il suo segreto allo scoperto.

Filippo e Serena sono ancora in crisi, in particolare Filippo non capisce perché la moglie sia così arrabbiata con lui, ormai Serena è convinta che il marito stia con lei solo per dovere, questo la fa soffrire perché mai si sarebbe aspettata di trovarsi in questa situazione.

Rossella ha scoperto il tradimento della madre e questo la turba molto, nel mentre per Silvia si complicano le cose con Giancarlo. Anche per Adele non ci sono buone notizie, la donna si rende conto quanto sia difficile liberarsi di Mauro...