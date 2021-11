Un posto al sole, le anticipazioni dal 22 al 26 novembre

La serie tv Rai, Un posto al sole è un appuntamento fisso per milioni di telespettatori. Le puntate andate in onda sono più di 5.700 e le storie delle famiglie italiane continuano a coinvolgere il pubblico. Scopriamo cosa succederà ad Un posto al sole dal 22 al 26 novembre 2021.

Anticipazioni di Un Posto al Sole dal 22 al 26 novembre

Nunzio cerca di stare vicino a Chiara per darle supporto emotivo, la polizia continua a nutrire dei dubbi sulla dinamica dell'incidente e sta mettendo in difficoltà la ragazza. Niko si chiede se assumere Alberto come collaboratore dello studio. La memoria di Filippo giorno dopo giorno migliora come la situazione in famiglia.

Michele cerca di convincere Rossella a proseguire nel suo percorso di formazione anche se lontana da Napoli e da Riccarco. Silvia viene chiamata da Giancarlo e più tardi Nunzio, ancora innamorato di Chiara, cercherà in tutti i modi di aiutarla a superare questo momento così difficile. Niko, grazie al sostegno di Susanna, capisce che è giusto assumere Alberto.

Rossella è costantemente indecisa e non sa cosa fare della sua vita, Michele, nel mentre, capisce che Silvia gli sta nascondendo qualcosa di molto importante. Il nuovo lavoro di Alberto crea delle incomprensioni in casa Poggi e Giordano. Mariella impone a Guido di pensare al futuro di Lollo.

Adele, nella giornata mondiale contro la violenza sulle donne, riesce a trovare il coraggio per liberarsi di un peso... Rossella deve ancora decidere se lasciare o meno Napoli, Silvia e Michele devono fare i conti con la realtà e questo creerà non pochi problemi. Renato, con il sostegno di Patrizio, si oppone all'assunzione di Niko.

Silvia e Michele stanno arrivando ad un punto di non ritorno... Adele riesce a ribellarsi a Mauro. Marina invece è sorpresa da Fabrizio. Lara mette alle strette Roberto e gli chiede di fare chiarezza sulla loro relazione.